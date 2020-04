Il blocco delle attività economiche e commerciali provocato dal coronavirus sta mettendo in seria difficoltà tutti gli attori economici. Tra le realtà più a rischio ci sono i piccoli commerci ed esercizi pubblici, così come le piccole aziende.

Per aiutare queste realtà Chiasso ha però un piano. La speranza è di contribuire a traghettarle fuori dalla crisi. Come? Il primo fondamentale passo è stato fatto nel corso dell’ultima seduta di Municipio, con la decisione di creare un gruppo di lavoro che si occuperà di individuare misure e proposte in favore di artigiani, commercianti e ristoratori della cittadina di confine.

Un primo incontro a breve

Del gruppo faranno parte i municipali, i capigruppo in Consiglio comunale, i rappresentanti delle categorie economiche (Società dei commercianti del Mendrisiotto,...