«In un mondo iper-connesso e globalizzato come quello attuale, la diffusione di questo nuovo virus (il coronavirus, ndr.) ha prodotto delle conseguenze dirette anche per il nostro Cantone e per i nostri Comuni. Settori molto importanti per l’intera regione come il turismo, la ristorazione, l’edilizia, il commercio, il manifatturiero e l’ambito fieristico stanno subendo delle perdite molto gravi, tali da mettere in pericolo la continuità aziendale di diverse realtà», si legge nel testo della mozione. «Le conseguenze nefaste della pandemia - proseguono Fonio e Mapelli - si riverbereranno pericolosamente anche sulle piccole realtà economiche del nostro Comune. Le direttive cantonali e federali impongono - per giuste ragioni sanitarie - la chiusura delle attività economiche ritenute non indispensabili, tuttavia le imprese - spesso a conduzione famigliare - devono comunque far fronte a dei costi fissi. La sopravvivenza di queste realtà imprenditoriali è fondamentale per tutto il tessuto socio-economico del nostro comune, ed un’eventuale loro chiusura avrà delle ripercussioni gravi». È dunque compito della politica «reagire a queste avversità e adottare in tempi rapidissimi delle misure concrete a sostegno dell’economia locale e dei propri collaboratori».