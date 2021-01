Quasi un milione di franchi dal quale, dedotti sussidi e partecipazioni, 478.000 saranno a carico del Comune. Sono queste le cifre del progetto da poco illustrato dal Municipio di Chiasso per sistemare la parte alta di corso San Gottardo, segnatamene il tratto tra largo Kennedy e via Verdi.

In concreto, il progetto prevede quattro tipi di intervento: l’adeguamento delle fermate dei bus; il cambiamento della segnaletica in base al nuovo regime di circolazione, la formazione di 18 posteggi laterali di zona blu, alberatura in vasi, arredo in legno per moderare il traffico; la posa di una nuova pavimentazione di carattere fonoassorbente. Particolare attenzione sarà riservata anche ai ciclisti e ai pedoni.