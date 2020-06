«Attualmente il fattore più importante per contribuire alla sopravvivenza delle microattività è di alleviare i loro oneri finanziari. Di fatto, per molti le entrate dei mesi di marzo, aprile e probabilmente maggio sono praticamente azzerate, mentre gli oneri finanziari continuano a presentarsi. Constatando questa realtà, il Municipio si è convinto che un ulteriore passo a favore delle microattività è doveroso. Con queste nuove misure di aiuto l’Esecutivo vuole contribuire a evitare, per quanto sia possibile, che attività sane siano confrontate con un fallimento in seguito a una esagerata contrazione della cifra d’affari». È con queste parole che l’Esecutivo di Mendrisio annuncia - in un messaggio ad hoc licenziato di recente con la clausola dell’urgenza - di aver costituito un fondo comunale di 1 milione di franchi per sostenere le microattività economiche in questo momento di crisi provocata dal coronavirus. Il futuro di molte attività è a rischio, si spiega, e la Città vuole aiutare.

Per questo è stato predisposto un Regolamento che definisce chi potrà beneficiare di tre tipi di aiuto: «Un contributo pari al valore della tassa base annua per i rifiuti; un contributo pari al valore della tassa di abbonamento per l’utilizzo della rete elettrica e un sostegno pari al valore della tassa di occupazione del suolo pubblico». Le misure sono pensate per le microattività economiche, che per il Municipio sono quelle la cui cifra di affari annua non supera il milione di franchi. «Queste misure potrebbero costare alla Città 750.000 franchi», si legge nel messaggio. Il fondo che si propone di far approvare al Legislativo - che si riunirà l’8 giugno - è tuttavia di 1 milione. La somma rimanente sarà utilizzata «per finanziare progetti che contribuiranno a rilanciare la vita sociale, e dunque l’economia: il fattore psicologico ha un’influenza diretta sul consumo». L’unica misura già approvata dal Municipio che si inserisce in questo ambito è la distribuzione a tutti i maggiorenni di un buono di 20 franchi da spendere nelle attività commerciali del capoluogo momò che hanno dovuto chiudere durante la pandemia.