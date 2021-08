A partire da oggi anche alla Bellavista, sul Monte Generoso, sarà possibile pernottare in una struttura unica e straordinaria a contatto con la natura che è stata inserita nel progetto Million Stars Hotel da Svizzera Turismo. Il piccolo edificio in legno è stato progettato partendo da un approccio bio-ispirato ed è concepito per trasformarsi in un osservatorio sul cielo notturno ed il bosco. La Fondazione Monte Generoso e l’OTR si sono lasciati accompagnare nel progetto da Elia Frapolli, dall’architetto Paolo Scoglio e dall’architetto Ambrogio Grassi ai quali è stata affidata la progettazione e che seguiranno la realizzazione dell’opera.