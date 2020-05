Il sindaco di Chiasso ne è un grande sostenitore e non lo nasconde. In campagna elettorale - quella campagna interrotta dal coronavirus - tutti i partiti della cittadina di confine hanno inoltre sposato la causa, definendo l’aggregazione tra i Comuni del Basso Mendrisiotto una priorità, per unire le forze dal punto di vista finanziario e affrontare uniti le sfide future. Ora questa necessità potrebbe diventare ancora più impellente. Il coronavirus imporrà infatti a tutte le amministrazioni comunali delle grandi sfide e affrontarle insieme potrebbe essere utile. «Il coronavirus è un motivo in più per ragionare a livello di Basso Mendrisiotto - ha evidenziato il sindaco di Chiasso Bruno Arrigoni oggi nel corso della videoconferenza per presentare il Consuntivo 2019 -. La crisi provocata da questo...