La valle di Muggio sta per arricchirsi ulteriormente dal punto di vista dell’offerta turistica. Tra pochi giorni, il 17 luglio, sarà infatti ufficialmente aperto un bed and breakfast (b&b) nel borgo di Muggio, in una vecchia casa del ‘700 al centro di una ristrutturazione conservativa terminata da poco e durata quasi due anni.

In questi due anni di lavori, sotto l’occhio attento di Rossi e dell’architetto Ambrogio Grassi, gli spazi interni della struttura «sono stati volutamente conservati così come erano e non avrebbe potuto essere altrimenti, considerando anche la solidità dei muri e la struttura stessa della casa, che si sviluppa su due piani e uno scantinato. All’interno dell’edificio hanno così trovato posto tre ampie camere doppie con servizi e una camera con servizi sul piano, mentre un’ulteriore camera doppia propone un particolare soppalco che potrebbe piacere particolarmente ai giovani», si legge in una nota. Ogni camera è arricchita da una o più opere artistiche firmate da artisti locali. «Gli interventi di ristrutturazione sono stati generalmente conservativi e nella sala al piano terra, in cui vengono servite le colazioni, è rimasto il grande camino di un tempo e sono state valorizzate le grandi travi del sottotetto, che per anni erano state nascoste da perline», si aggiunge.