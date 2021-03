Chiasso ha un nuovo negozietto, in pieno centro. O meglio, una bottega del territorio. Ha infatti aperto le porte ieri Ul Mezanìn, un commercio con sede in via Valdani 4A. Ideata e sviluppata dal Progetto Macondo della Fondazione Il Gabbiano e frutto della collaborazione con il Centro di competenze agroalimentari Ticino (CCAT), questa piccola bottega nasce con l’intenzione di far vivere l’esperienza della vendita diretta unita al rispetto del prodotto coltivato in loco, rivolgendosi esclusivamente a fornitori ticinesi e svizzeri. La sostenibilità ambientale, economica e sociale è garantita per ciascuno degli articoli in vendita: dai prodotti ortofrutticoli di stagione alle marmellate e conserve elaborate direttamente dai partecipanti al Progetto Macondo, passando a tisane, sciroppi, miele fino a giungere a vini e distillati della zona.