Il negozio dell’usato di Caritas Ticino (Catishop.ch) di Chiasso ha cambiato sede. Dalla parte alta di corso San Gottardo si è spostato in viale Volta, al civico numero 1. Il nuovo negozio ha aperto i battenti oggi nel primo pomeriggio, non prima di un momento dedicato alla sua benedizione, che è stato curato in mattinata dal parroco della cittadina di confine don Gianfranco Feliciani.