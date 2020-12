Un osservatorio è andato perso, ma potrebbe arrivarne un altro

Il Mendrisiotto vuole continuare ad osservare il cielo. E vuole farlo malgrado la decisione di spostare l’osservatorio astronomico del Generoso sulla collina del Gurten a Berna. Una decisione contro la quale associazioni di astronomia, appassionati, studenti e semplici cittadini hanno lottato a lungo.

Accantonata la speranza di mantenere il telescopio più grande del Ticino in vetta al monte momò, c’è infatti chi è alla ricerca di un’alternativa per poter continuare a osservare il cielo da quel punto privilegiato rappresentato dal Generoso. Anche perché non tutto il materiale presente in vetta sarà portato nel canton Berna. «Stiamo valutando delle alternative», conferma Paolo Danielli, municipale di Mendrisio ma anche docente di fisica al Liceo di Mendrisio. «L’idea è di trovare un luogo con...