L’Organizzazione turistica regionale (OTR) e l’Hotel Serpiano hanno inaugurato con Murat Pelit, il nuovo percorso circolare con partenza dall’albergo. Un percorso che già era tracciato ma che l’OTR ha deciso di segnalare come un’offerta particolare e di dedicarlo a Murat Pelit, l’atleta paralimpico di Stabio, fondatore dell’associazione Ti-Rex Sport. Il percorso, una prima svizzera, sarà proposto anche a persone disabili e percorribili con delle bike speciali che possono essere utilizzate anche da persone normodotate.

Pelit, che fa parte dello Swiss Paralympic Ski Team, usa da alcuni anni queste speciali bike con tre ruote per effettuare delle spericolate imprese in giro per il mondo, ma che sa dare valore alle emozioni più semplici ed apprezza particolarmente la regione in cui è cresciuto, come anche la possibilità di introdurre altre persone disabili a questo sport.

Felicità ed emozioni

«Sono molto felice della nascita di questo percorso, che si trova proprio qui sul Monte San Giorgio, dove ho potuto sperimentare per la prima volta l’emozione di salire sulla montagna e di percorrerne i tracciati con la mia mountain bike a tre ruote. Questo percorso, lungo 3.7 km che si trova prioritariamente nel bosco ed è percorribile in 45 minuti, mi auguro potrà essere per altri ciò che è stato per me» ha detto Pelit.

Il progetto

Intanto l’OTR, in collaborazione con i partner presenti nell’area del Monte San Giorgio, sta progettando un grande itinerario circolare per biker che, con partenza da Capolago, raggiunta Rancate prosegue fino a Serpiano per poi raggiungere l’alpe di Brusino ed infine scendere lungo un nuovo tracciato in direzione di Riva San Vitale. L’obiettivo è di realizzare questo itinerario nel corso del 2021 e i lavori sono già avviati.

Ed è proprio nell’ambito dello sviluppo di questo importante progetto che sono stati sviluppati i primi scambi d’opinione con Murat Pelit sul tema della percorribilità dei tracciati biker per le bike a tre ruote che lui abitualmente guida e che intende promuovere attraverso l’associazione TI-Rex Sport.

Oltre ad essere già stato testimonial per la regione con l’edizione della Guida turistica, Pelit affiancherà quindi l’OTR per una consulenza che mira a valutare possibili sviluppi del percorso appena inaugurato.

©CdT.ch - Riproduzione riservata