«Un perfetto oste e un nonno innamorato del nipotino»

Un perfetto oste che ha dedicato la sua vita alla professione di ristoratore, ma anche un nonno innamorato del suo nipotino Tommaso: così la famiglia ricorda Peter Raith, il 65.enne che ha perso la vita la notte tra lunedì e martedì nelle acque del Ceresio a Morcote. Arrivato in Ticino dalla Germania negli Anni ‘80, Raith era noto non solo nel Mendrisiotto ma in tutto il Sottoceneri grazie alla sua professione. Chef e gestore da oltre 10 anni del Grotto Antico Ticino di Mendrisio, aveva gestito anche il Grotto dei Tigli a Balerna, il ristorante Corso di Chiasso, il Buffet della stazione a Lugano e aveva alle spalle numerose esperienze nelle cucine di prestigiosi hotel europei e svizzeri.

Recarsi all’Antico Grotto Ticino di Mendrisio non era solo andare a pranzo o cena in un bel ristorante....