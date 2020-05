In dicembre il Consiglio comunale di Chiasso aveva dato il via libera alla variante di Piano regolatore che intendeva regolare la zona a luci rosse, mettendo nero su bianco - e permettendo così anche la regolarizzazione a lungo termine dei postriboli già oggi presenti in quell’area - i mappali della cittadina sui quali la prostituzione è consentita.

Sulla decisione pende però un ricorso, presentato nelle scorse settimane dai proprietari dell’immobile del Maxim. Come mai? Il Municipio di Chiasso aveva presentato la variante con l’intento di «isolare» le luci rosse in una determinata area del comune compresa tra via Brogeda (dove sorge il Pompeii) e via Gerolamo Porta (dove sorge appunto il Maxim).

In totale erano stati individuati 7 terreni - iscritti a Piano regolatore in una zona chiamata «amministrativa...