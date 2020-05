L’annuncio del suo arrivo aveva provocato un’ondata di polemiche, accompagnata da una raccolta firme. Possibili rumori molesti, polveri e viavai di veicoli pesanti preoccupavano infatti la popolazione. Quel progetto per la creazione di un centro per la raccolta, il trattamento e il riciclaggio di materiale inerte (che prevedeva anche la messa in esercizio di un frantoio) presentato poco più di tre anni fa è però definitivamente musica del passato. Il Municipio di Riva San Vitale è infatti pronto per pianificare il futuro del comparto Segoma (dove avrebbe dovuto insediarsi l’attività), anzi di tutta la sua zona industriale.

Ambiente da tutelare

Da inizio settimana vi è infatti in pubblicazione la variante di Piano regolatore (PR) concernente l’intera zona industriale della località lacustre....