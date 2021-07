Nel pieno centro di Chiasso c’è una viuzza che si chiama vicolo dei Folla. A prima vista sembrerebbe dedicata a una famiglia, ma non è così. Il nome è legato a un’antica attività che veniva svolta in quella zona. Lì c’era infatti una cartiera, in passato detta anche folla. La sua presenza è attestata dal 1780.

A chiarire le ragioni della denominazione di questa viuzza è Adolfo Bächtold in un libro dedicato a Chiasso. In quell’area in passato le cartiere erano probabilmente più di una. Dopo la macinazione dei cereali «quella della carta è la più antica industria di cui si ha notizia a Chiasso». Per il suo funzionamento la cartiera si serviva delle acque di una roggia (che si diramava dal Faloppia). Un canale sparito con la formazione del terrapieno realizzato per la stazione ferroviaria.

