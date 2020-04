Quale esperienza vorremmo offrire ai futuri visitatori del Monte Generoso che soggiorneranno nell’albergo diffuso? Questa la domanda che si è posta l’Organizzazione turistica regionale del Mendrisiotto e Basso Ceresio per realizzare un video che permette di ammirare le bellezze dei luoghi e d’immaginare di vivere personalmente questa esperienza. Il progetto dell’albergo diffuso, si legge in una nota stampa dell’Organizzazione, «è molto importante per il futuro della regione».