Sarà pure psicologia spicciola, ma un fondo di verità – osiamo credere – nessun lettore lo potrà contestare: concentrarsi eccessivamente sui problemi può indurre a far credere che questi siano prerogativa di una certa realtà. Sono innegabili le difficoltà con cui i negozi nei centri città devono fare i conti; ma non sono, nel modo più assoluto, un’avvilente peculiarità del solo Mendrisiotto. La prova? Nella città di San Gallo, che dalle nostre latitudini tanto si distanzia anche solo per bacino d’utenza e dinamiche del commercio, si tenta di porre un freno all’agonia dei negozi attingendo da quella fonte inestinguibile che sembra essere la Rete. Di recente è stata lanciata una app, promossa dalla Confederazione e frutto di una collaborazione tra la Fachhochschule e una ditta di software, che se scaricata (gratuitamente) permette di essere informati su promozioni e sconti dei commerci locali. Ecco quindi che messaggi come «Con un acquisto a partire da 50 franchi verrà offerto un bicchierino di Prosecco se si dimostra di essere in possesso della City Messenger App» o «Fatevi un selfie e ritirate un buono per giocare del valore di 10 franchi» (ebbene sì, anche il casinò partecipa al «progetto pilota») compariranno sullo schermo dello smartphone.

«Chi inserisce i dati?»

Insomma, una sorta di risposta locale ad Amazon che, però, stenta ad affascinare i (piccoli) negozianti, non sempre in prima fila quando si tenta di «ammaestrare» la tecnologia fino a farne un ausilio fidato nelle lotte quotidiane. Carlo Coen, presidente della Società dei commercianti del Mendrisiotto, ci spiega che «è un’idea vecchia. L’avevamo portata avanti anche noi, anni fa: volevamo fare una app con tutti i negozianti di Chiasso». Un intento, questo, che si era infranto contro gli appuntiti scogli della realtà: «Ci siamo sempre arenati sul grosso problema: chi inserisce tutti i dati?».

Secondo il presidente, è necessaria una figura che si occupi unicamente di questo compito, «almeno una persona che faccia il giro tra tutti i vari commercianti». Non si tratta di un onere evidente, specialmente per i piccoli negozi: «Un sistema del genere funziona se è costantemente aggiornato. E il piccolo negoziante non ha propriamente le risorse, specialmente il tempo – e ce ne vuole tanto –, per poter inserire e costantemente aggiornare una app o un sito di e-commerce di questo tipo».

Il nostro interlocutore ha una certa esperienza con il tema: «Ogni quindici giorni ricevo una proposta diversa, sempre su questa linea». Ed è ovvio che una piattaforma di questo tipo, se funzionante, sarebbe d’aiuto: «A Chiasso, negli anni d’oro i negozi erano soprattutto nel centro, mentre adesso sono sparpagliati su tutto il territorio». Una diffusione che lascia talvolta nell’ombra piccole perle commerciali situate «in zone veramente nascoste».

«Proposta da lanciare a livello cantonale»

Coen sostiene che «idee di questo tipo possono avere successo solo se fatte a livello cantonale»: «Noi ci ritroviamo confrontati con portali enormi, che hanno una varietà di scelta di merce incredibile, con cui non possiamo minimamente competere». Per una maggiore offerta «dobbiamo essere veramente in tanti».

