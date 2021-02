Balerna non è Lugano, questo è più che ovvio. E non è nemmeno una città (ha poco più di 3.300 abitanti). Questo però non significa che non possa pensare in grande e non possa lanciarsi in progetti pionieristici a livello cantonale. Infatti lo sta facendo.

Balerna di sopra e di sotto

Nella località momò potrebbe trovare spazio una piccola funicolare. Un collegamento che, come nel caso della sua sorella maggiore luganese, «avvicinerebbe» il comparto della stazione al centro del paese. I due comparti sono divisi da un dislivello di circa 25 metri e la funicolare permetterebbe di coprirli in circa 45 secondi.

Trainata da una fune

A illustrare i dettagli del progetto è il sindaco di Balerna Luca Pagani, che si sta occupando personalmente del dossier. Il primo dettaglio che ci svela riguarda il nome. Chiamare funicolare il collegamento è infatti impreciso. Si tratta di un ascensore inclinato - come ne esistono già ad esempio Oltralpe, noto è quello che nel comprensorio di Zermatt collega il Sunnegaa con il Leisee - e nel concreto è una cabina che si muove su dei binari e trainata da una fune. Potrà accogliere fino a 12 persone e trasportare anche carrozzine e biciclette. Sarà molto utile anche agli anziani e a chi ha difficoltà motorie.

Dal treno al bus

La quantità dei dettagli forniti lascia pochi dubbi. L’ascensore inclinato di Balerna è ben più di un’idea. «Il progetto è nato nell’ambito di un incontro a cui hanno partecipato rappresentanti della Commissione regionale dei trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio e del Dipartimento del Territorio. Un incontro legato alle misure di inserire nel PAM3», premette Pagani. La stazione di Balerna ha una funzione regionale, è parecchio utilizzata «anche da persone che non abitano a Balerna, infatti il park and rail è molto sfruttato. Ed è anche una fermata Tilo, l’unica nel distretto oltre a quelle dei due poli». Queste constatazioni hanno portato all’idea di migliorare la sua raggiungibilità, «creando un nodo intermodale, vale a dire agevolando il cambio del mezzo di trasporto tra il treno e i bus». Per collegare la stazione e la fermata dei bus Bellavista, che si trova a lato di via San Gottardo (approssimativamente di fronte al cimitero), occorre però sormontare un ripido pendio (oggi attraversato da una stradina pedonale). Un ostacolo superabile con un lift inclinato. Un lift che ricucirebbe dunque i due quartieri di Balerna.

Anche per i ciclisti

Da quella riunione di progressi ne sono stati fatti molti e il concetto è già stato messo nero su bianco in due diversi studi. Uno di fattibilità, che concludeva che l’idea era realizzabile, e un progetto di massima. «Manca il progetto definitivo, di cui si occuperà il Cantone. E manca anche un accordo tra le parti sulla ripartizione dei costi», prosegue Pagani.

L’opera dovrebbe costare 1,3 milioni di franchi e godrebbe di sussidi sia cantonali, sia federali. Implica la costruzione di due piccole stazioni, una vicino a quella ferroviaria e una sulla strada cantonale (dove troverebbe posto anche un bike and ride). La cabina si attiverebbe su chiamata, pigiando un bottone come si fa con gli ascensori e il suo utilizzo sarebbe gratuito.

In bici lontano dal traffico

«L’obiettivo però è duplice - conclude Pagani -: oltre a creare un nodo intermodale, il progetto agevolerà la mobilità lenta, in quanto si inserisce in un percorso ciclopedonale regionale. Parallelamente è infatti in corso il progetto per realizzare un percorso ciclabile tra Balerna e Coldrerio, passando dalla zona di Mezzana, che consentirebbe di collegare i poli evitando la trafficata strada cantonale».

