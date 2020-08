Una cascata di nebbia ai piedi della chiesa

Far riscoprire la memoria del fiume Morée agli abitanti del Magnifico Borgo e non solo. Questa l’intuizione del Municipio di Mendrisio nell’affidare all’artigiano della nebbia Nicola Colombo la (nella foto sotto) realizzazione di due installazioni in centro città. La prima è attiva dal 31 luglio in Piazzale alla Valle, dove il bellinzonese - autore l’anno scorso della Nuvola in Piazza del Sole - ha realizzato un fiatatoio di nebbia fredda, mentre la seconda è stata inaugurata ieri sulla scalinata che dalla chiesa parrocchiale dedicata ai santi Cosma e Damiano scende su piazza del Ponte. Si tratta di un fascio di nebbia che si inserisce, come il fiatatoio, in una riflessione voluta dal Municipio, e in particolare dal Dicastero pianificazione diretto da Francesca Luisoni, «per far discutere e riflettere sullo spazio urbano che caratterizza il cuore di Mendrisio. Per discutere su piazza del Ponte in un modo diverso, spostando volutamente l’attenzione da quel “Piazza ri-costruita o piazza vuota?” e riportandola su tutta la via Lavizzari, oggi irrinunciabile arteria di transito che taglia il centro di Mendrisio, caratterizzata in passato dallo scorrere del fiume Morée». Ed è proprio lo scorrere del fiume – con i suoi sbuffi freschi e le sue cascate – che in questi giorni torna, in forma artistica e astratta, per le vie del Borgo.