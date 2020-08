La qualità degli spazi urbani, delle nostre città, sembra essere uno dei grandi temi emersi dal lockdown. Dopo essere rimasti chiusi in casa per settimane in molti si sono ricordati dell’importanza delle città quali centri di vita sociale, culturale ed economia. Per settimane alle persone sono stati vietati rituali che prima sembravano scontati e poco importanti (fare due chiacchiere seduti a un tavolino del bar o fare due passi in un parco). Sono cose di cui abbiamo parlato nell’edizione di lunedì con il sindaco di Chiasso Bruno Arrigoni e di cui a fine maggio avevamo parlato, a Lugano, con il sindaco Marco Borradori. Ora è la volta di Mendrisio. «Sono riflessioni - ci conferma il sindaco Samuele Cavadini - che abbiamo fatto anche noi». Ma iniziamo parlando più in generale del difficile periodo...