Quasi 2,3 milioni di franchi per l’acquisto e la progettazione definitiva, e oltre 2,5 milioni per la ristrutturazione. Castel San Pietro è pronta a mettere mano ai suoi risparmi con l’obiettivo di mettere a disposizione un edificio che funga da ritrovo e da cuore della comunità. L’edificio è lo stabile ex Diantus, a pochi passi dal centro paese. Che il Comune pianifichi la sua acquisizione era cosa nota. I dettagli dell’operazione e i contenuti del progetto - messi nero su bianco in uno studio di fattibilità - sono spiegati in un messaggio fresco di stampa (in cui si chiede al Legislativo il credito per l’acquisto e la progettazione definitiva).