Queste parole le abbiamo prese in prestito dal comunicato diffuso oggi dalla rete MAM, la rete del Musei d’Arte del Mendrisiotto, che riunisce il Museo Vincenzo Vela di Ligornetto, la Pinacoteca Giovanni Züst di Rancate, il m.a.x. museo di Chiasso, il Museo d’arte di Mendrisio e il Teatro dell’architettura di Mendrisio. Un comunicato in cui si annuncia la nascita di uno strumento che consentirà di «fare (ri)scoprire diversamente al pubblico il Mendrisiotto, mettendo in luce la storia e le caratteristiche del territorio che ospita i cinque musei».

L’applicazione per smartphone smARTravel è scaricabile gratuitamente. L’audioguida che riguarda la rete MAM è invece scaricabile al costo di 2 franchi (è stata realizzata con il sostegno dell’Ente regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio).

Una passeggiata, non virtuale, tra i cinque musei d’arte momò sarà proposta anche nell’ambito della seconda iniziativa annunciata dalla rete MAM. Sabato 15 maggio sarà organizzata «un’esperienza di psicogeografia condotta dall’architetto e scrittore Gianni Biondillo, che consisterà nel percorrere a piedi il territorio dove sorgono i 5 musei, da Chiasso a Mendrisio, passando per Ligornetto e Rancate», si spiega in un’altra nota. La psicogeografia è una pratica transdisciplinare che indaga il territorio attraversandolo rigorosamente a piedi, con una modalità di approccio lento. Sabato «un gruppo di studenti dell’Accademia di architettura, accompagnato da Gianni Biondillo e Enrico Sassi, percorrerà, a piedi, una parte del territorio, da Chiasso a Ligornetto, Rancate e Mendrisio, attraversando realtà varie, urbane, e naturalistiche, elaborando e confrontandosi con l’idea di un “Museo Diffuso del Mendrisiotto”». I risultati di questa esperienza - «interpretazioni e narrazioni attraverso testi, video, audio o fotografie» - saranno poi messi a disposizione sul sito www.psicogeografia.com e sulla pagina internet della rete MAM. I risultati potrebbero inoltre in futuro diventare i contenuti di un’audioguida specifica da rendere disponibile sull’app smARTravel.