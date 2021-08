Una licenza da stracciare «per più di una ragione»

I residenti del quartiere San Felice di Vacallo erano giustamente preoccupati. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato (CdS) che ha dato loro ragione, annullando la licenza edilizia concessa un anno fa dal Municipio per l’edificazione di un edificio commerciale e amministrativo in via Pizzamiglio.

Preoccupazione... di gruppo

Nel tentativo di scongiurare la costruzione dello stabile - il progetto concerne un immobile in vetro di tre piani fuori terra, di 50,3 per 16,4 metri, appoggiato su uno zoccolo che funge da autorimessa - decine di residenti nella zona lo scorso ottobre avevano ricorso contro il rilascio della licenza edilizia (il reclamo era stato firmato da una trentina di persone) e avevano anche promosso una raccolta firme (le sottoscrizioni consegnate in Municipio erano state circa 70)....