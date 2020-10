Chiasso deve abbandonare - o meglio accantonare - i suoi progetti di riduzione del moltiplicatore politico d’imposta. Anche se la pressione fiscale al 90% «è un po’ elevata per una cittadina come la nostra, incentrata sul settore terziario, ne siamo consapevoli», ha premesso il sindaco Bruno Arrigoni durante la conferenza stampa organizzata per presentare il Preventivo 2021. Il coronavirus ha però totalmente mischiato le carte sul tavolo e malgrado la manovra finanziaria messa in atto da qualche tempo con successo per sistemare le finanze comunali «oggi non ci sentiamo di fare questo passo».

Questa è però soltanto una parte della notizia. Perché è proprio la rinuncia a intervenire, almeno per ora, sul moltiplicatore d’imposta ad aver permesso al Municipio di presentare un preventivo per l’anno che verrà «piuttosto positivo malgrado la crisi in corso. L’idea prima della pandemia era di ridurre di 3-4 punti la pressione fiscale - ha precisato Arrigoni -, rinunciare a questo passo e mantenere la pressione fiscale al 90% ci permette ora di presentare cifre sopportabili e tutto sommato positive».

Ma passiamo ai numeri. La cittadina di confine prevede di chiudere il 2021 con un leggero disavanzo, di 188.700 franchi, frutto di spese correnti per 68,86 milioni (una cifra in linea con quella degli anni precedenti) e ricavi correnti per 44,47 milioni di franchi. Il fabbisogno stimato in 24,39 milioni è coperto quasi interamente da un gettito fiscale di 24,2 milioni (di cui 14,4 milioni garantiti dalle persone fisiche, 8,2 da quelle giuridiche e 8,5 dalle imposte alla fonte). La prudenza è tuttavia d’obbligo, in quanto «vista la situazione sanitaria, il preventivo è stato davvero difficile da allestire, molte cifre sono piuttosto imprevedibili, in particolare per quanto attiene la socialità», ha detto il sindaco.

Dicasteri e mobilità alla lente

A celare una tendenza interessante - anzi più di una - è l’analisi del fabbisogno dei singoli dicasteri. Tra quelli che presentano le differenze maggiori rispetto all’anno in corso ci sono la Socialità (ci torneremo tra poco) e il dicastero Pianificazione, trasporti pubblici e ambiente. Quest’ultimo è passato da un fabbisogno di 1,76 milioni di franchi a 2,16 milioni. L’aumento è del 22,8%. «Si tratta quasi esclusivamente di spese imposte - ha specificato il sindaco -, ad esempio contributi per AMSA o al Cantone per il trasporto pubblico». «Sia chiaro noi appoggiamo questo trend, ci piace - ha commentato Arrigoni riferendosi alla mobilità detta alternativa -, ma puntare sulla mobilità ha un costo». Per certi aspetti inoltre, è stato evidenziato, non si vedono ancora i benefici di alcuni investimenti fatti, anche a causa della pandemia. Il rinvio dell’apertura della galleria del Ceneri o lo sfruttamento ridotto dei mezzi pubblici a causa del virus sono degli esempi di questa tendenza.

Gli aiuti garantiti dal credito quadro per contrastare gli effetti negativi del virus sono stati finora poco sfruttati, è un peccato

Un ultimo dato emerso è quello riguardante gli investimenti. Nel 2021 si prevede un onere netto di 6,7 milioni. In vista non ci sono grandi cantieri, ma piuttosto interventi infrastrutturali, come quelli per terminare la riqualificazione del quartiere Soldini.

Tante spese extra

Che la gestione del dicastero Socialità a Chiasso sia particolarmente impegnativa non è una novità. Il coronavirus ha però ulteriormente complicato la situazione e nel 2021 si stima un fabbisogno in aumento di quasi 10 punti percentuali, da 11,5 a 12,6 milioni di franchi. Il motivo l’ha spiegato la capodicastero Roberta Pantani Tettamanti: «Questo dicastero soffre particolarmente la situazione attuale. Di solito il tasto dolente è rappresentato dalle spese per l’assistenza, ora ad emergere sono soprattutto le spese legate alla pandemia. Stimiamo maggiori costi di circa mezzo milione sia per il 2020, sia per il 2021». L’aumento è dovuto a spese per il materiale di protezione del personale, per i disinfettanti, per la riorganizzazione degli spazi, per la gestione delle visite e per quella del personale, eccetera. «All’aumento dei costi si aggiunge anche una diminuzione delle entrate», ha sottolineato Pantani. Ad esempio per quei servizi come la preparazione dei pasti, che sono stati sospesi, o per i letti non occupati durante la fase acuta del virus.

