Rancate si prepara a rinforzare la sua vocazione culturale e artistica. Come? Ampliando la Pinacoteca Züst con l’edificazione di un nuovo volume su due terreni di proprietà comunale che si trovano accanto alla pinacoteca stessa.

Prima di concretizzare tale operazione è tuttavia necessaria una modifica pianificatoria. La variante sarà in pubblicazione dal 29 novembre al 17 gennaio. I documenti che la compongono, o almeno alcuni di essi, sono però già consultabili e illustrano interessanti dettagli dell’operazione.

Tre terreni coinvolti

Nel Rapporto di pianificazione allestito dalla urbass fgm su incarico del Municipio di Mendrisio si spiega che la pubblicazione della variante è necessaria per creare le premesse legali per il futuro ampliamento della Pinacoteca Züst (di cui si occuperà il Cantone, proprietario della struttura). La stessa interessa tre terreni nel nucleo di Rancate: quello che ospita la struttura e due adiacenti oggi destinati ad area verde per la scuola dell’infanzia (su uno dei due sorge una casa di proprietà comunale, che verrebbe demolita). «La variante pianificatoria consiste nell’ampliamento della zona destinata all’edificio pubblico Pinacoteca Züst per una superficie di circa 550 metri quadri sui fondi 201 e 203. All’interno di questa area verrà ampliata la pinacoteca» si premette.

Per capire come realizzare tale ampliamento è stato eseguito uno studio di fattibilità. Lo stesso «suggerisce un nuovo volume aggiunto all’esistente con una pianta di circa 7,50 metri per 30,70 metri. Onde lasciar un certo agio per la futura progettazione, sia per eventuali aggiunte al programma degli spazi sia per una diversa articolazione del nuovo rispetto all’esistente, si propone di riservare alla zona Edifici pubblici una fascia di larghezza variabile tra gli 11 e i 13,5 metri da via Pinacoteca Züst fino al confine tra i mappali 200 e 201.»

Un comparto da tutelare

La variante non permetterà solo di ampliare la pinacoteca, ma anche di concretizzare altre operazioni. La prima è l’edificazione di una rimessa sotterranea di 50 posti (da realizzare sotto il nuovo volume) e la sistemazione dell’area verde che resterà libera.

La seconda è la concretizzazione di «interventi di miglioria e riorganizzazione interna degli spazi esistenti» della pinacoteca, «per rispondere alle accresciute esigenze espositive e didattiche e per rendere più comodi i movimenti interni delle opere e del pubblico, oltre che per adeguare l’accessibilità dei disabili». La terza riguarda «il riordino con riqualificazione dell’area di Santo Stefano e degli spazi pubblici limitrofi, in particolare degli spazi fra la pinacoteca e la chiesa e del piazzale antistante la casa e l’oratorio parrocchiali», con l’eliminazione dei posteggi attuali. Di questo aspetto parla anche il Dipartimento del territorio nel suo esame preliminare - che è positivo - proponendo l’istituzione di un nuovo perimetro d’interesse archeologico per meglio tutelare l’intero comparto.

Costi e previsioni

Per quanto riguarda i costi il Municipio scrive: «La pianificazione del comparto presuppone importanti investimenti da parte del Comune: autorimessa, sistemazione del giardino dell’asilo, sistemazione di piazza Santo Stefano. Queste opere erano comunque già previste dal Piano regolatore in vigore. La variante non comporta quindi oneri economico-finanziari maggiori di quelli della pianificazione previgente».

©CdT.ch - Riproduzione riservata