Appaiono più che mai incerte le sorti della convenzione che Municipio di Chiasso, rossoblù e associazione che gestisce il settore giovanile hanno firmato in settembre. Questa prevede che l’Esecutivo comunale ceda la gestione dello stadio, per 15 anni, al sodalizio sportivo.

Lunedì sera infatti l’accordo, che già aveva suscitato importanti scetticismi in questa sede, ha subito una brusca battuta d’arresto all’interno della Commissione della Gestione, chiamata ad occuparsene: il messaggio sul passaggio di gestione è stato rigettato all’unanimità, come ci spiega il presidente Marco Ferrazzini. Che precisa: «Si dice no al passaggio di responsabilità nella gestione dello stadio perché non vi sono i presupposti – materiali e giuridici – per accettare una simile proposta. Sarebbe un po’ un salto nel vuoto, dal momento che non abbiamo garanzie, né dal profilo pratico né da quello giuridico».

Penuria di terreni sintetici

Per quanto riguarda però «la necessità di ristrutturare i campi, soprattutto quelli di allenamento» (pure in un’ottica di «messa a disposizione di terreni sintetici anche per le attività delle squadre giovanili, non solo di Chiasso ma dell’intera regione»), la commissione ritiene che «il problema effettivamente esiste: nella regione c’è una mancanza di terreni sintetici, non solo per il Football Club Chiasso». Ragion per cui «la commissione non è contraria un domani a entrare nel merito di questa problematica, però – specifica Ferrazzini – con una valenza regionale». Quello che si andrebbe a fare sarebbe infatti «un investimento a vantaggio dell’attività calcistica dell’intera regione, e non solo di Chiasso».

La decisione dei commissari non è certamente priva di conseguenze per il proseguimento di una vicenda da mesi sul tavolo delle autorità e della società sportiva. Qualche settimana fa la Swiss Football League aveva fatto sapere che, se il manto erboso dello stadio non verrà sistemato, l’FC Chiasso non otterrà la licenza per giocare in Challenge League. L’amministratore unico della società sportiva, Nicola Bignotti, aveva allora spiegato a questo giornale che la documentazione necessaria doveva essere preparata in febbraio. Entro poche settimane, dunque, il sodalizio sportivo dovrà spiegare ai vertici del calcio elvetico come verrà risolto il problema del terreno da gioco; andranno inoltre presumibilmente presentate delle garanzie con cui si assicuri che i lavori saranno svolti durante la pausa estiva.

Da noi contattato, Bignotti ci spiega che, prima di rilasciare dichiarazioni di qualsiasi tipo, preferisce attendere che la decisione dei commissari gli venga comunicata direttamente.

Previsti risparmi ingenti

Il sindaco di Chiasso Bruno Arrigoni, dal canto suo, sottolinea che sinora dalla commissione non è arrivato nessun rapporto. «Io continuo a ritenere valida la proposta del nostro messaggio. Vediamo se eventualmente viene proposta qualche alternativa».

Con il passaggio di gestione dal Municipio al Football Club Chiasso, lo ricordiamo, i rossoblù si assumerebbero le spese di ammodernamento (da notare che per sistemare il Riva IV il Municipio ha speso circa 5 milioni di franchi in pochi anni). Alla società non si chiederebbe più il pagamento dell’affitto; verrebbe anzi garantito un contributo di 150.000 franchi. Con questa operazione il Comune potrebbe risparmiare tra gli 80 e i 120.000 franchi all’anno.

Quanto all’avvenire del Palapenz (il progetto del Municipio che prevede la ristrutturazione dello stabile investendo 5,5 milioni di franchi non ha fatto l’unanimità nella Commissione della Gestione e in quella delle Opere pubbliche), i commissari – ci dice ancora Ferrazzini – hanno chiesto ulteriori informazioni al Municipio dopo il sopralluogo effettuato di recente all’interno della struttura. Come si dice in questi casi: «affaire à suivre».

