L’aggregazione di Mendrisio è ormai acquisita da tempo. Ciò non toglie che saltuariamente emerge la questione dei quartieri (ex Comuni) ritenuti emarginati e poco considerati rispetto al borgo originario. Le autorità di Mendrisio hanno sempre rimandato al mittente simili critiche, affermando di voler coinvolgere tutti nello sviluppo del nuovo Comune. E l’impegno in questa direzione si vede attraverso diverse iniziative, non da ultimo quella in corso nei paesi della Montagna (Arzo, Besazio, Meride e Tremona). Nell’ambito del progetto «Quartieri solidali», il Dicastero politiche sociali e politiche di genere, in collaborazione con l’Ufficio commissioni di quartiere, «sta portando avanti uno studio sulla qualità della vita nelle località della Montagna che mira a promuovere la coesione sociale...