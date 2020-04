Una speranza nel cielo momò

C’è ancora speranza. La trattativa non sarà semplice, anche perché a quanto ci è stato detto i tempi sono piuttosto stretti, e il risultato non è ancora scontato. Ma l’Osservatorio astronomico del Generoso potrebbe restare al suo posto e non venir trasferito – dopo quasi 24 anni – nel canton Berna, sulla collina del Gurten. Lunedì, in videoconferenza, si è tenuto il primo incontro tra i vertici della Ferrovia Monte Generoso e una delegazione delle autorità locali per parlare proprio del futuro del telescopio. Erano presenti tra gli altri il sindaco di Mendrisio Samuele Cavadini, il municipale Paolo Danielli (che di professione è docente di fisica), i sindaci di Castel San Pietro (Alessia Ponti), di Chiasso (Bruno Arrigoni) e di Breggia (Sebastiano Gaffuri) e alcuni rappresentanti dell’Organizzazione...