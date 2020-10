«È un anno difficile - è stato sottolineato presentando la stagione teatrale 2020-2021 del Cinema Teatro di Chiasso - e che mette in discussione ogni certezza». Ma sarà anche una stagione molto ricca, capace di portare nella cittadina di confine grandissimi artisti e grandissimi interpreti. «Un anno difficile e che ci costringe a confrontarci con un futuro nuovo, dai contorni sfocati e che può anche incutere timore. Ma la cultura in senso ampio, dalla musica al teatro e dalla danza all’arte, può darci conforto, trasformandosi in un punto fermo nella vita di ognuno di noi. Un faro che aiuti a ritrovare la strada di casa e un attimo che ci faccia stare bene».

Genesi: questo il tema

Il programma sarà incentrato sul tema della genesi, come origine ma (oggi) forse anche come nuova rinascita. Un...