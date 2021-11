Non capita sovente che si ricorra a un artista specializzato in «urban art» per riqualificare un tratto stradale. Ma il Municipio di Chiasso ha voluto fare questo passo, coinvolgendo Alex Dorici nella scelta dell’arredo per la parte di via Dante Alighieri alla quale si intende dare un’adeguata funzionalità al centro del comparto culturale.

Il tratto in questione, di circa 140 metri, va da via Vincenzo Vela a via Fontana da Sagno. Oggi è in pratica una semplice strada di transito che l’Esecutivo chiassese intende trasformare «in zona d’incontro, integrando in particolare il fronte del Cinema Teatro al comparto scolastico tramite un accattivante disegno architettonico ed artistico del sedime stradale», con asfalto di diversi colori. Questa considerazione figura nel documento attraverso il quale...