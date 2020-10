Brutta sorpresa per il proprietario di un fuoristrada Mercedes, regolarmente posteggiato in via dell'Indipendenza a Riva San Vitale. L’auto è andata praticamente distrutta, dopo esser stata colpita da una trave di un tetto in costruzione nelle vicinanze. Il grosso pezzo di legno ha letteralmente infilzato il veicolo. Altri pezzi di trave sono terminati nei giardini delle abitazioni vicine. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Il tratto di strada interessato è stato chiuso al traffico.