Era tutto pronto. Il grosso faldone con le firme e il cartello con il numero 741 scritto a caratteri cubitali. Poi all’ultimo momento se ne sono aggiunge altre tre, ciò che ha portato il totale a 744. Tale è il numero delle sottoscrizioni raccolte a Morbio Inferiore dal comitato referendario che si oppone alla costruzione del nuovo ecocentro in via Lischée su un terreno della Parrocchia. Sono tre firme in più che se si vuole legittimano in maniera ancora maggiore il successo della raccolta per portare i morbiensi alle urne e decidere se l’ecocentro va realizzato oppure no. Ne sono sufficienti 420 per decretare la riuscita del referendum.

Ore le verificheLe sottoscrizioni sono state consegnate oggi pomeriggio nelle mani della vicesegretaria Tatiana Crivelli alla cancelleria comunale da un delegazione...