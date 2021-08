Il settore degli istituti sociali, segnatamente il campo relativo alle case per anziani, è sotto pressione in tutto il cantone, non da ultimo perché non è facile affrontare le conseguenze della pandemia da coronavirus. Può capitare, quindi, che il personale di cura si confronti con situazioni di tensione interna. Così dai collaboratori degli Istituti sociali di Chiasso sono partite delle segnalazioni all’indirizzo del Laboratorio di psicopatologia del lavoro. Si tratta in concreto di circostanze «inerenti potenziali disagi da alcuni collaboratori all’interno degli Istituti sociali di Chiasso». Questa affermazione è contenuta in una lettera inviata dal suddetto Laboratorio a tutti i dipendenti nella quale si comunica l’intenzione di voler procedere «ad un’analisi del benessere e del clima di...