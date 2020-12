Undici ospiti della casa anziani di Balerna sono risultati positivi al COVID-19, sospese quindi le visite in camera per tutti i residenti. Lo rendono noto il Municipio, la direzione amministrativa e la direzione sanitaria del Centro degli anziani di Balerna sottolineando come non siano bastate «le importanti misure a protezione dei propri ospiti messe in atto quotidianamente».