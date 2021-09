Se non fosse un ristorante ma un club sportivo quella annunciata in queste ore sarebbe una bomba di mercato. Anche in questo campo però si può parlare di un «arrivo importante» - lo scrive nero su bianco l’oste Mirko Rainer in una nota -, un rinforzo che assumerà la guida della «brigata di cucina» del Ristorante Montalbano di Stabio.