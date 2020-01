La scorsa domenica, nella sala multiuso del centro scolastico comunale di Castel San Pietro, si è tenuta la tradizionale cerimonia di scambio di auguri. Oltre al discorso tenuto dal sindaco Alessia Ponti, durante la manifestazione si è anche provveduto a presentare e omaggiare Lisa Lubrini, per la sua attività di giovane e dinamica stilista-imprenditrice (fashion designer) nel ramo della moda. Si è poi anche presentato e omaggiato Taras Jones che, con la produzione del suo “miele di Monte” ha saputo aggiudicarsi la medaglia d’argento a un importante concorso nazionale sui prodotti locali. Il Comune ha inoltre conferito un riconoscimento comunale per meriti sportivi alla giovanissima Elodie Jones, di soli 10 anni, per aver conquistato, in coppia con la sua compagna di gare Giorgia Ferrari, diverse medaglie a numerosi campionati di ginnastica acrobatica a livello nazionale. La cerimonia è stata allietata dalla musica dei Make Plain.