Perché non utilizzare il marmo di Arzo per valorizzare il fiume Laveggio? Anche se può sembrarlo, la domanda non è una provocazione. Anzi, è una proposta concreta che nei giorni scorsi è stata messa nero su bianco in una lettera inviata ai Comuni momò sul cui territorio scorre il Laveggio: Stabio, Mendrisio e Riva San Vitale. A firmarla è il Patriziato di Arzo, proprietario delle cave.

Una necessità e un’opportunità

Dietro la proposta ci sono sia una necessità, sia un’opportunità. «Dopo l’estrazione dei blocchi di marmo rimane molto materiale di deponia che per poter rendere accessibile il fronte della parete rocciosa dovrà essere rimosso», si legge nella lettera. In altre parole: «Alle cave l’attività di estrazione continua, ma non tutto il marmo che viene estratto viene utilizzato come materiale...