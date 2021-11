Ospiti dell’aula magna delle scuole medie di Balerna, i popolari democratici del Mendrisiotto si sono ritrovati numerosi per eleggere il nuovo comitato e la nuova presidenza distrettuale. Alla serata ha portato il suo saluto anche il consigliere di Stato Raffaele De Rosa che ha ricordato la difficile situazione che stiamo vivendo ormai da due anni, volendo ringraziare chi non si è mai scoraggiato e ha continuato a mettersi a disposizione per la comunità. Anche il presidente cantonale Fiorenzo Dadò è intervenuto sottolineando come il Mendrisiotto sia un’entità importante per il PPD, con un consigliere nazionale, 3 deputati in Parlamento tra cui il capogruppo. Malgrado in alcuni Comuni durante le ultime elezioni comunali e cantonali si siano riscontrate delle difficoltà, in altri invece ci sono stati brillanti risultati che hanno visto anche molti giovani eletti in posizioni di responsabilità. I lavori assembleari - condotti dal consigliere comunale di Balerna Federico Pagani - hanno in seguito lasciato spazio al discorso del presidente uscente Marco Rizza che dopo 5 anni ha deciso di lasciare questa carica, rimanendo però attivo all’interno del comitato distrettuale.