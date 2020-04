La pianificazione di Valera si è rivelata una lunga maratona. Ora però il vasto comparto di 18 ettari in territorio di Mendrisio vede la linea del traguardo (o la luce in fondo al tunnel). Lo sprint finale lo ha lanciato il Consiglio di Stato con la pubblicazione del messaggio che chiede l’approvazione del rielaborato Piano di utilizzazione cantonale (PUC) che interessa la zona, un documento redatto dopo l’inoltro di numerose osservazioni – 17 quelle inviate durante il periodo di consultazione pubblica circa un anno fa (vedi CdT 5 febbraio 2019) -, anche da parte dei partiti mendrisiensi. Da quando la pianificazione di Valera è diventata un tema, ormai un ventennio fa, la politica se ne è infatti interessata molto. Ne abbiamo approfittato per chiedere ai gruppi rappresentati in Consiglio comunale,...