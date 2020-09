Svizzeri alla riscoperta delle proprie bellezze naturalistiche, tra cui spiccano – in tutti i sensi – le montagne. Della tendenza registrata negli scorsi mesi, complice il coronavirus, si è parlato in svariate occasioni.

Le statistiche sul 2020 della Ferrovia Monte Generoso indicano tuttavia con decisione come anche i ticinesi si siano dedicati alla scoperta del territorio. Grazie anche alla campagna lanciata dall’Unione Trasporti Pubblici e Turistici Ticino che ha permesso di beneficiare di uno sconto del 50% sul biglietto del trenino a cremagliera. Una campagna della durata prevista di un mese (dal 6 giugno al 5 luglio) che la Ferrovia Monte Generoso (FMG) ha tuttavia deciso sin da subito di prolungare sino a fine luglio. «I coupon utilizzati per prendere il trenino in giugno - esordisce Monica Besomi, responsabile Sales & Marketing della FMG - sono stati 480 (un coupon per ogni nucleo familiare). In luglio invece sono stati addirittura 1.186».

Le cifre non possono che fare la felicità degli addetti ai lavori - che hanno dovuto posticipare l’avvio della stagione turistica a causa del coronavirus: il Fiore di pietra ha riaperto il 23 maggio (raggiungibile solo a piedi), i trenini hanno ripreso l’attività il 6 giugno - che nel periodo tra il 6 giugno e il 31 agosto hanno stimato un «aumento di provenienze dalla Svizzera italiana del 47% rispetto all’anno precedente».

Analizzando le cifre percentuali riguardanti i visitatori del panoramico monte momò, la tendenza si conferma positiva. In particolare in luglio: il numero di visitatori è stato in linea con quello del 2019. Il mese di agosto, complice il maltempo degli scorsi giorni, è invece stato leggermente più debole di quello dell’anno prima. Considerando entrambi i mesi le entrate (sommando gli incassi della ferrovia e della vetta) sono però aumentate del 14%.

Tutti in riva al Ceresio

A far registrare una sorta di record nel 2020 non è però stata la vetta del Generoso, bensì un’altra struttura della FMG: il campeggio sulle rive del Ceresio in territorio di Melano. Il mese di agosto è stato concluso con un aumento degli arrivi del 25% rispetto al 2019. Una percentuale che si conferma se si considera anche il mese di luglio. Il dato più interessante - sottolineano dalla FMG - è quello riguardante la durata dei soggiorni, passata da 2,27 notti a 3,13. Un aumento «incredibile», dovuto probabilmente anche alla diversificazione della clientela, normalmente composta da molti habitué. Quest’anno «ci sono stati anche moltissimi volti nuovi, tra cui tanti turisti dalla Svizzera francese», spiega Viviana Carfì, Media & PR Manager della FMG.

La stagione però non è finita, e gli addetti ai lavori guardano alle prossime settimane con ottimismo: «Siamo contenti di come sono andati i mesi estivi e sicuramente l’appello della Confederazione a fare vacanze in Svizzera è stato ascoltato sia dai ticinesi che dai connazionali di oltre Gottardo. Il mercato interno ha sempre giocato il ruolo più importante per la FMG così come per il Camping Monte Generoso, ma quest’anno è stato fondamentale e ne siamo riconoscenti. Ora ci auguriamo che i prossimi mesi seguano la stessa tendenza e con il nostro ricco calendario eventi guardiamo positivi all’autunno», conclude Besomi.

