Con 22 voti favorevoli e 4 contrari il Consiglio comunale di Novazzano ha stanziato lunedì sera 2,2 milioni di franchi per la progettazione di tre palazzine con 32 appartamenti per aziani autosufficienti in zona Casate. In modo compatto PPD e PLR hanno detto sì alla richiesta di credito. I no sono arrivati dai 4 consiglieri del gruppo Lega-UDC e da due di Insieme a sinistra (gli altri due si sono schierati per il progetto). Come era prevedibile, destra e sinistra (almeno in parte) si sono mossi per mettere i bastoni fra le ruote dei piani presentati dal Municipio. Già a livello di Commission della gestione e delle opere pubbliche si erano delineati questi schieramente. Ma come detto in aula le idee della minoranza non hanno scalfito il blocco dei consiglieri PPD e PLR. Al voto, quindi, non c’è stata storia.

Parola ai novazzanesi?

E all’indomani della decisione del Legislativo c’è chi sussurra che la destra e la sinistra potrebbero lanciare una raccolta di firme per un referendum, così da lasciare l’ultima parola ai novazzanesi. Ma è comunque ancora troppo presto per capire come potrà svilupparsi la situazione. Se ne saprà di più nelle prossime settimane, come ci hanno confermato Orlando Anastasi (Lega-UDC) e Laura Panzeri Cometta (US).

Se ne discute da anni

Molto soddisfatto è invece il sindaco di Novazzano Sergio Bernasconi, da noi raggiunto dopo il voto consiliare. «Sì perché è un progetto di cui si parla da anni ed è giunto il momento di cominciare, anche per una sorta di credibilità davanti alla popolazione». Ricordiamo che l’iniziativa prevede di costruire tre edifici per un totale di 32 appartamenti, offerti in affitto a prezzo di mercato. L’investimento stimato è di 19 milioni di franchi. La zona scelta - un terreno verde di circa 8.000 metri quadrati a Casate - non lo è stata per caso. Il futuro complesso dovrebbe sorgere nei pressi dalla casa per anziani Girotondo in modo da poter attivare tutta una serie di sinergie, come ad esempio a livello di cucina e di lavanderia.

Per i contrari, invece, l’operazione non convince perché non sono stati approfonditi alcuni aspetti importanti: il rischio che gli appartamenti possano restare vuoti e la sostenibilità dell’investimento.

Ampio avanzo nei conti

Anche gli altri oggetti all’ordine del giorno sono stati largamente approvati dal Legislativo. In particolare i Consuntivi 2020 chiusi con un avanzo di 385.000 franchi quando era preventivato un disavanzo di 124.000. Il tutto grazie anche all’insediamento a Novazzano della Inpeco, impresa del settore biomedicale. Da segnalare ancora lo stanziamento di 200.000 franchi per l’ammodernamento del Palapenz e la benedizione della costituzione dell’Ente regionale per lo sport.

