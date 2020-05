Chiusa l’inchiesta a carico di Pasquale e Mirko Ignorato, padre e figlio accusati dell’uccisione di Angelo Falconi, avvenuta il 27 novembre 2015 in un’autorimessa di via Valdani a Chiasso. La procuratrice pubblica Marisa Alfier, come riporta oggi la RSI, ha infatti chiuso l’incarto. Per il padre, reo confesso, è stata prospettata l’accusa di assassinio (in via subordinata omicidio intenzionale). Di assassinio (subordinatamente, omicidio intenzionale e aggressione) dovrà rispondere anche il figlio Mirko, che si è invece sempre professato innocente.

Tra le accuse a loro carico pure alcuni reati finanziari, legati alle loro attività commerciali: cattiva gestione, falsità in documenti e riciclaggio di denaro per Pasquale; riciclaggio per Mirko.

Nella rimessa di Via Valdani Pasquale Ignorato colpì Falconi con una spranga. E la procuratrice pubblica sostiene che il figlio Mirko prese parte all’agguato impugnando un coltello, con il quale avrebbe inferto almeno due ferite da taglio. Lui, come detto, sostiene di avere soltanto assistito alla scena. I due fuggirono poi in Italia, non lontano da Napoli, dove furono arrestati alcune ore dopo.

