Sono trascorsi 6 anni da quella sera che a Chiasso ricordano un po’ tutti. In pochi minuti numerose auto della polizia si precipitarono in pieno centro, a pochi passi dal municipio, e decine di agenti si concentrarono all’incrocio tra corso San Gottardo e via Valdani, delimitando con nastri rossi e bianchi l’entrata di un palazzo e della sua rimessa interrata.

Settimane di turbamento Era il 27 novembre e Chiasso poche settimane prima era già stato teatro di un fatto di sangue: in via Odescalchi l’8 ottobre era stato ucciso a colpi di pistola un 35.enne portoghese. Nessuno o quasi avrebbe quindi potuto pensare che un altro episodio simile potesse verificarsi in un lasso di tempo così breve. Invece accadde. A perdere la vita fu un imprenditore 73.enne, aggredito brutalmente con (almeno) una spranga...