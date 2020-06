Si sono conclusi negli scorsi giorni i lavori per la sistemazione stradale di Via San Martino e di realizzazione della rotonda su Via Vignalunga, nel Comune di Mendrisio. Tali infrastrutture, comunica oggi in una nota il Dipartimento del territorio (DT), rientrano nelle opere prioritarie del Piano regionale dei trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio (PTM).