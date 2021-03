I materiali pericolanti sono stati notati dall’autista di un bus che martedì mattina passava in via Bellinzona vicino al viadotto dell’autostrada A9, poco distante dalla dogana di Brogeda. Facendo così scattare tutto il protocollo dei controlli e delle prove di carico per verificare la stabilità e tenuta del ponte, sul quale ogni transitano circa 90.000 auto e migliaia di mezzi pesanti, nelle due direzioni.

Le prime rassicurazioni

Tecnici dei vigili del fuoco di Como, e della Società Autostrade arrivati da Milano, alla prima ricognizione hanno effettivamente accertato che dalla soletta sottostante il viadotto si erano staccati alcuni pezzi di copriferro delle travi. Con l’autoscala, i vigili del fuoco hanno raggiunto la sommità dei piloni, per individuare i punti esatti in cui era avvenuto il...