Poco più di 11 milioni di franchi per Villa Cristina e 6 milioni per la cantina del vino. È questa la stima degli investimenti plurimilionari che il Cantone intende effettuare per ristrutturare, rimettere a nuovo e ampliare due importanti strutture all’interno dell’Istituto agrario cantonale (IAC) di Mezzana. In alcune situazioni i lavori saranno radicali. Si stima che per raggiungere il traguardo occorreranno circa 2 anni. Fino al 14 febbraio i due progetti, nati dalla penna della Sanchez Garcia Architetti Sagl di Salorino, possono essere consultati all’Ufficio tecnico di Coldrerio.

Bene culturale

Villa Cristina è l’edificio principale del complesso dell’IAC. Di lei si ha notizia già nel 1543 (proprietà dei Torriani di Mendrisio). Oggi è tutelata come bene culturale d’interesse cantonale. Per...