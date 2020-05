Grazie alla collaborazione con a Protezione civile del Mendrisiotto, l’Ente case anziani Mendrisiotto (ECAM) ha infatti preparato degli spazi che consentiranno le visite nel rispetto delle direttive sanitarie in vigore. «In questa fase, su indicazione dell’ufficio del Medico cantonale, ci si avvia ad una graduale ripartenza e anche le case per anziani sono chiamate a trovare soluzioni alternative alle visite ai propri cari, che possano comunque permettere la possibilità di vedersi anche se nel rispetto della distanza sociale e nel divieto di un contatto di persona – si evidenzia in una nota -. Per questo motivo, in via sperimentale, abbiamo deciso di dare avvio a delle visite in casa per anziani, che permetteranno alle persone di vedersi attraverso un vetro e sentirsi con l’ausilio di un telefono».