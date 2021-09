Al 65% dei residenti – circa due persone su tre – piace abitare a Balerna. Non mancano però i problemi a cui dare una soluzione come ad esempio il traffico e l’inquinamento. Solo il 7% di loro non è soddisfatto delle attuali relazioni sociali.

In estrema sintesi sono questi i principali dati che emergono dal sondaggio effettuato dal Comune di Balerna sui bisogni dei residenti fra i 56 e gli 85 anni. Di questo studio il Municipio terrà evidentemente conto «nell’offerta di servizi e più in generale nell’attuazione di una politica vicina ai suoi cittadini».

Il sondaggio effettuato in ottobre ha preso in considerazione 1.040 cittadini, di cui ben 504 hanno compilato l’apposito formulario: «Un gran bel successo di partecipazione» per l’Esecutivo.

Qualità della vita

Spulciando fra le pagine dello studio,...