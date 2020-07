«Fa fatica a capire di essere in Svizzera e non in Siria». «Nega o sminuisce le percosse che ha fatto subire ai suoi famigliari». «Ha fatto vivere l’inferno in casa loro a moglie e due figli, mentre la figlia più piccola stava a guardare». «Ha agito con l’unico scopo di fare del male, fa specie che ancora oggi gli dia dei bugiardi senza rendersi conto che è lui la parte in torto». Queste sono solo alcune delle frasi pronunciate dalla procuratrice pubblica Marisa Alfier nel corso della sua requisitoria di oggi. Alla sbarra il siriano di 48 anni accusato di tentato omicidio intenzionale ripetuto, esposizione a pericolo della vita altrui ripetuta, lesioni semplici ripetute in parte qualificate, vie di fatto ripetute in parte qualificate, coazione ripetuta e violazione del dovere d’assistenza o educazione ripetuto.