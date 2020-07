Per Galliani però gli episodi riassunti nell’atto d’accusa non corrispondono alla realtà, o almeno la ricalcano solo in parte. Per liberarsi da un «despota», un papà violento, «rigido e testardo, fisso sulle sue convinzioni sbagliate e per far cessare una vita assurda» figli e moglie (anch’essa vittima delle violenze avvenute nella loro casa di Novazzano tra il 2015 e il 2018) avrebbero «massimizzato i fatti, hanno progressivamente rincarato la dose. Non vanno biasimati per questo, ma compresi».